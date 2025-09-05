U de Chile celebra "justicia en lo deportivo" tras descalificación de Independiente de Sudamericana

El club de fútbol Universidad de Chile celebró este jueves la descalificación de Independiente de Argentina de la Copa Sudamericana 2025, tras la feroz pelea entre hinchas durante el partido entre ambos equipos disputado hace dos semanas en el sur de Buenos Aires.

Con la orden de expulsión, ordenada este jueves por la Conmebol, que también sancionó a la U con multas y castigos de jugar varios partidos sin público, el cuadro chileno enfrentará en cuartos de final a Alianza Lima de Perú.

"Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales", dijo Michael Clark, presidente de Azul Azul, la concesionaria que controla el club, en un video en YouTube.

El dirigente anunció asimismo que evalúan interponer recursos ante el fallo.

