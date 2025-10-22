U de Chile y Lanús se citan en la Sudamericana para recuperar la gloria internacional

La Universidad de Chile y Lanús, dos excampeones de la Copa Sudamericana, se citarán el jueves en Santiago para el partido de ida de las semifinales del torneo, una oportunidad para ambos de regresar a la gloria internacional que alcanzaron hace más de una década.

El encuentro se disputará a las 19:00 locales (22:00 GMT) en un Estadio Nacional vacío, por el castigo de la Conmebol de 14 partidos sin público a raíz de los violentos incidentes de agosto ante Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.

"Jugar en una cancha que conocemos suma. Lamento que no esté la gente en un momento importante. Es una pena que la gente no pueda disfrutar en vivo de este momento del equipo", lamentó el técnico de la U, Gustavo Álvarez.

Los chilenos vienen de eliminar a Alianza Lima y se enfrentan a su primera semifinal continental desde 2011, cuando se alzaron con la Sudamericana bajo el mando del argentino Jorge Sampaoli, el único título internacional de su historia.

Pero para Lanús, entusiasmado tras el Maracanazo a Fluminense (2-1 en el global en cuartos), el estadio vacío se presenta como una gran oportunidad.

"Vamos a ir a Chile con todo para tratar de volver a casa con posibilidades de poder hacernos fuertes acá, con toda nuestra gente. Vamos con mucha ilusión", aseguró el DT Mauricio Pellegrino a la prensa.

Una oportunidad

Álvarez está reconstruyendo poco a poco la identidad del gigante chileno mezclando a jóvenes talentos con viejas glorias, después de varias campañas alejado de la pelea por los títulos.

Aunque está eliminado de la Copa Chile y a 17 puntos del líder del torneo nacional, la Sudamericana se presenta como la oportunidad de un gran título esta temporada.

Pasar a la final del 22 de noviembre en Asunción sería para los Azules un hito generacional. En sus filas tiene a los mediocampistas Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, campeones de la Sudamericana con la U hace 14 años.

Pero Lanús, campeón de la Sudamericana en 2013, no será un hueso fácil de roer. El cuadro de Pellegrino no ha perdido desde inicios de septiembre y en la Sudamericana tan solo cayó en uno de los 10 duelos que disputó.

La revancha será el 30 de octubre en La Fortaleza, como apodan al estadio granate por su poderío de local.

El ganador de la llave se enfrentará al ganador entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle.

- Dilema copero -

A diferencia de la U, Lanús llega a Chile con sus aspiraciones puestas en la Copa Libertadores de 2026, una cita que podrá cumplir si rinde en la recta final del torneo argentino.

A falta de tres fechas, Lanús está a cinco puntos de clasificarse al menos al repechaje de la Libertadores del próximo año, y espera que su buena racha, acompañada por algún tropiezo de los de arriba, le permita el tiquete a la máxima cita continental.

"El campeonato para mí es el torneo más importante porque es el que nos va a dar la posibilidad el año próximo de estar en copa. Llegar a este esprint final en buenas condiciones para mí es fundamental", aseguró el técnico argentino.

Posibles alineaciones:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia - Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda - Lucas Di Yorio, Lucas Assadi. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada - Sasha Marcich, Ezequiel Muñoz, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez - Agustín Cardozo, Agustín Medina - Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio - Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

axl/ps/ag