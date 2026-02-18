U2 lanza su primer trabajo con temas nuevos en casi una década

La banda de rock irlandesa U2 lanzó este miércoles su primera colección de canciones nuevas en casi una década, un EP titulado "Days of Ash" que incluye una colaboración con el cantante Ed Sheeran y con un músico y soldado ucraniano.

El miniálbum es "una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales e inspirada por las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente de la libertad", según el sitio web de la banda.

"Los temas de este EP no podían esperar, son canciones que tenían prisa por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación", afirmó el líder de la formación, Bono, en un comunicado en la web.

"Yours Eternally" es una colaboración con Sheeran y Taras Topolia, un músico ucraniano convertido en soldado.

El tema de apertura, "American Obituary" rinde homenaje a Renee Good, "nacida para morir libre", la estadounidense que falleció en enero por los disparos de un agente federal mientras protestaba contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

También hay una canción sobre una adolescente que murió protestando en Irán en 2022 ("Song of the Future") y otra que critica las colonias israelíes en Cisjordania ("One Life at a Time").

U2 anunció que lanzará un nuevo álbum a finales de este año.

La banda de rock formada en la década de 1970 es conocida por sus grandes éxitos como "With or Without You" y sus campañas a favor de los derechos humanos.

Bono, de 65 años, ha llevado a cabo campañas para erradicar la pobreza y combatir el sida y en los últimos años se ha mostrado muy crítico con las guerras en Ucrania, Sudán y Gaza.