Uatae urge a prorrogar los límites de facturación del régimen de módulos para 2026

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

La organización de autónomos Uatae ha pedido este miércoles a la Agencia Tributaria que, antes de finalizar el año, prorrogue de cara a 2026 los límites de facturación del régimen de módulos para dar seguridad jurídica a los 350.000 autónomos acogidos a este régimen.

Uatae, que se ha reunido este miércoles con la AEAT, denuncia que no se ha ofrecido una definición concreta sobre el futuro de los límites de facturación para acogerse a la tributación por módulos en el año 2026, una cuestión prioritaria para la organización.

"La falta de una respuesta firme por parte de la AEAT deja al colectivo en un escenario de incertidumbre fiscal que se repite año tras año y que vuelve a poner en riesgo la estabilidad de miles de autónomas y autónomos", ha criticado en un comunicado.

Por ello, Uatae ha insistido en la urgencia de que el Gobierno apruebe antes del 31 de diciembre de 2025 la prórroga de los mencionados límites para el ejercicio 2026.

La organización recuerda que alrededor de 350.000 autónomos continúan tributando en módulos, muchos de ellos pertenecientes a actividades con baja capacidad administrativa y contable, como el comercio minorista, el transporte o la hostelería tradicional.

"Para estas personas trabajadoras por cuenta propia, la continuidad del régimen es fundamental para poder planificar su actividad sin sobresaltos y mantener la viabilidad de su actividad económica", ha subrayado.

Uatae ha recordado la situación de inseguridad que se vivió en el arranque de 2025, cuando la prórroga de los límites de facturación quedó atrapada en el decreto ómnibus que posteriormente no fue convalidado.

"El resultado fue un trimestre de absoluta confusión normativa, que solo se resolvió mediante un criterio aclaratorio emitido a posteriori por la propia AEAT. No se puede repetir el mismo error", ha defendido la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.