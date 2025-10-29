Uber apuesta por taxis autónomos en San Francisco para 2026

Uber afirmó el miércoles que el área de la Bahía de San Francisco será el primer mercado para su taxi autónomo especialmente diseñado, que espera lanzar a finales de 2026.

La empresa de transporte de San Francisco dijo en julio que estaba en vías de desarrollar un robotaxi con la compañía de autos eléctricos Lucid y la empresa de tecnología de conducción autónoma Nuro Inc. El vehículo es exclusivo para Uber, pero está basado en el SUV Lucid Gravity.

Uber comentó que Lucid entregó recientemente vehículos de prueba a Nuro y señaló que planea tener 100 vehículos de prueba en las carreteras en los próximos meses.

En un plazo de seis años, Uber planea desplegar 20.000 o más taxis autónomos basados en Lucid en distintas ubicaciones. Los vehículos estarán disponibles para los pasajeros a través de la aplicación de Uber.

La empresa de transporte por aplicación trabaja con varias compañías para acelerar el despliegue de taxis autónomos.

El martes, la empresa expresó que también desarrolla robotaxis con la firma tecnológica Nvidia y el fabricante de automóviles Stellantis. Uber indicó el martes que, en 2028, Stellantis espera comenzar la producción de al menos 5000 vehículos impulsados por software de Nvidia para operaciones de taxis autónomos en Estados Unidos.

Y la semana pasada, Uber informó que ha comenzado a ofrecer viajes en taxis autónomos en Arabia Saudí como parte de una asociación con WeRide, una empresa china de tecnología autónoma. La empresa también colabora con WeRide en Abu Dabi.

Los taxis autónomos no son nuevos, pero siendo el servicio de transporte más grande del mundo, su adopción por parte de Uber es significativa. La empresa opera en 15.000 ciudades de más de 70 países.

Waymo, que es propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google, ha probado taxis autónomos durante años. Actualmente, están disponibles en Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta y Austin. Waymo dijo a principios de este mes que planea expandirse a Londres el próximo año.

Uber está en vías de asociarse con Waymo para ofrecer viajes en taxis autónomos en Phoenix, Austin y Atlanta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.