Ubisoft ha anunciado la disponibilidad del servicio Ubisfot+ Classics como una suscripción independiente en PlayStation, de manera que ofrece a los usuarios de la consola de Sony el acceso a una selección de más de 50 juegos populares de la biblioteca de Ubisoft, por 7,99 euros al mes.

La compañía de videojuegos anunció su servicio de suscripción Ubisoft+ Classics en enero de este año, cuando lo presentó como una opción para acceder a juegos emblemáticos para PC con Ubisoft Connect.

Ahora, Ubisoft ha anunciado que los usuarios podrán adquirir Ubisoft+ Classics como un servicio de suscripción independiente en sus consolas PlayStation, además de permanecer incluido en los servicios de PlayStation Plus Extra y Premium.

De esta forma, tal y como ha subrayado Ubisoft en un comunicado en su web, los usuarios podrán acceder a múltiples géneros de videojuegos, incluidos algunos de sus títulos más vendidos, de entre una selección que cuenta con más de 50 juegos.

Así, se trata de una opción diseñada para aquellos jugadores que no quieran pagar la suscripción a Ubisoft+ Premium -el servicio Multi-Access que permite jugar a videojuegos desde su lanzamiento, incluso con accesos anticipados, por 17,99 euros-, pero sí desean disfrutar de aventuras de éxito anteriores por un precio más asequible.

En concreto, los jugadores podrán atacar la Inglaterra del siglo IX como un vikingo en Assassin's Creed Valhalla, formar un equipo en un juego de disparos táctico para eliminar oponentes en Rainbow Six Siege o "disfrutar de una poética aventura por turnos" en Child of Light.

La selección de videojuegos incluye títulos de las sagas Far Cray, Assassin's Creed, Monopoly, Rainbow Six, South Park, The Division y Trials. Además de videojuegos como, For Honor, Immortals Fenyx Rising, Rabbids Invasion, Space Junkies, Valiant Hearts: The Great War y Zombi, entre otros.

Con todo ello, la suscripción independiente a Ubisoft+ Classics ya está disponible por 7,99 dólares al mes tanto para PlayStation como para PC.