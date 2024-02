Las acciones de la empresa francesa de desarrollo y edición de videojuegos Ubisoft, responsable de franquicias como 'Assassin's Creed', llegaban a subir más de un 20% este viernes, después de que la compañía informase de cifras por encima de las previsiones en el último trimestre de 2023, tercer del ejercicio fiscal de la empresa, y anticipase un resultado récord en cuanto a sus reservas anuales.

De este modo, la cotización de las acciones de Ubisoft llegaba a subir este viernes en la Bolsa de París hasta un 20,68%, aunque a medida que se aproximaba el cierre de sesión el avance se contenía hasta ligeramente por encima del 15%.

La euforia de los inversores respondía al anuncio de la compañía de que en el tercer trimestre de su año fiscal, que concluirá en marzo, las reservas netas ('net bookings'), que incluyen las ventas de juegos y servicios en formato físico, digital y de merchandising, sumaron 626,2 millones de euros, un 13,8% menos que un año antes, pero por encima de las previsiones de 610 millones.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal Ubisoft acumulaba reservas netas por importe de 1.448,6 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo periodo del anterior año fiscal.

"Ubisoft registró un tercer trimestre sólido, con reservas netas ligeramente por encima de nuestras expectativas", declaró Yves Guillemot, cofundador y consejero delegado, quien subrayó que la compañía sigue implementando iniciativas de transformación para responder a la evolución del mercado y acelerar la ejecución de nuestra estrategia mientras reduce su estructura de costes.

De cara al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Guillemot destacó que representa una oportunidad para seguir aprovechando este impulso, con el lanzamiento de 'Prince of Persia: The Lost Crown' y el lanzamiento de 'Skull and Bones', además del desarrollo asociaciones importantes, incluida la licencia no exclusiva de los derechos de transmisión de Activision Blizzard que Ubisoft adquirió en octubre de 2023.

"Se espera que las reservas netas del cuarto trimestre aumenten considerablemente, lo que conducirá a unas reservas netas anuales récord", señaló la empresa.