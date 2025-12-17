UBS contrata a un directivo de L&G para codirigir una filial de inversiones

LONDRES, 17 dic (Reuters) - El banco suizo UBS dijo el miércoles que había contratado a un alto ejecutivo de la empresa de servicios financieros británica Legal & General para codirigir una unidad ampliada de inversiones directas de 1,8 billones de dólares.

UBS dijo que combinaría sus unidades de inversiones directas en mercados públicos y privados como parte de los cambios, que representan la mayor parte de los 2 billones de dólares de activos invertidos de su división de gestión de activos.

Sonja Laud, actual directora de inversiones de L&G, se incorporará a UBS en julio del próximo año para codirigir la filial, según informó UBS en un comunicado. Barry Gill, actual director de inversiones, será el otro codirector. El grupo UBS se encuentra actualmente en plena reorganización para completar la integración de Credit Suisse, que compró en 2023.

Aleksandar Ivanovic, presidente de gestión de activos de UBS, dijo que la combinación de los dos negocios de inversión ayudaría a satisfacer mejor las necesidades de los clientes y a expandirse. L&G dijo que había iniciado una búsqueda global de un sucesor permanente de Laud, y había nombrado a Emiel van den Heiligenberg como CIO —director de inversiones, por sus siglas en inglés— interino.

