UBS eleva Inditex a "comprar" tras el buen inicio de la temporada de otoño

** UBS eleva a "comprar" desde "neutral" la recomendación para la cadena de moda Inditex, señalando la renovada confianza en el negocio de la empresa tras el repunte de las ventas con un "fuerte comienzo de la importante temporada otoño-invierno (boreales)"

** Eleva la valoración de Inditex a 52 euros, con una previsión de crecimiento a medio plazo del 8% en moneda local, apoyado por unos márgenes estables líderes en el sector y el potencial de expansión en EEUU del grupo textil, propietario de la marca Zara

** UBS afirma que "no extrapolamos la evolución actual del 3TR a las, pero confiamos" en que la compañía impulsará un crecimiento anual medio del beneficio por acción del 9% en los próximos 4 años

** Incluyendo las ganancias de la sesión actual, el valor ha caído un 7% desde principios de año

** De los 28 analistas que cubren Inditex, 19 valoran sus acciones como "fuerte compra" o "comprar", ocho como "mantener" y uno como "fuerte venta", según datos de LSEG (Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Paula Villalba)