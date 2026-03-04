UBS eleva previsiones de precio medio del Brent para el primer trimestre y el conjunto del año 2026

4 mar (Reuters) -

UBS elevó el miércoles sus previsiones sobre el precio medio del crudo Brent para el primer trimestre y todo el año 2026, citando la escalada del conflicto en Oriente Medio y el actual cierre casi total del estrecho de Ormuz.

El banco prevé ahora que el precio del Brent alcance una media de US$71 por barril en el primer trimestre, lo que implicaría cerca de US$80 en marzo, y US$72 para el total de 2026, lo que supone un aumento de US$10 con respecto a su previsión anterior.

La entidad afirmó que, en esta fase, mantiene sin cambios sus previsiones para los años posteriores, con US$70 para 2027 y US$75 para 2028, pero que el riesgo es al alza.

UBS afirmó que los ataques a infraestructuras energéticas regionales como el GNL de Qatar podrían elevar el Brent por encima de los US$90, y que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría hacer que los precios superaran los US$100.

Aunque una distensión a corto plazo podría reducir parte de la prima de riesgo, el banco afirmó que es poco probable que los precios retrocedan hasta el nivel de US$60 registrado a principios de año. El Brent cotizaba cerca de los US$82,32 en la jornada, tras cerrar el martes en su nivel más alto desde enero de 2025. El West Texas Intermediate en Estados Unidos se situaba en torno a los US$74,73, tras cerrar en su máximo desde junio.

(Reporte de Anjana Anil y Sarah Qureshi; editado en español por Carlos Serrano)