UBS eleva sus previsiones sobre el oro para 2026 hasta los US$5.000 la onza

29 dic (Reuters) - UBS elevó el lunes su precio objetivo del oro a US$5.000 la onza durante los tres primeros trimestres de 2026, antes de esperar que los precios se moderen a US$4.800 la onza a finales de 2026, frente a su previsión anterior de US$4.300 la onza.

El banco espera que la demanda de oro aumente de forma constante hasta 2026, apoyada por los menores rendimientos reales, las persistentes preocupaciones económicas mundiales y la incertidumbre en torno a la política interna de Estados Unidos, en particular vinculada a las elecciones de mitad de mandato y el aumento de la tensión fiscal.

"Si aumentan los riesgos políticos o financieros, los precios podrían subir hasta US$5.400 (antes US$4.900)", dijo UBS en una nota. (Información de Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Jorge Ollero Castela)