UBS supera expectativas con los resultados y planea más recompras

Por Ariane Luthi

ZÚRICH, 4 feb (Reuters) - El banco suizo UBS publicó el miércoles un ⁠aumento del 56% ⁠en su beneficio neto, superando las previsiones, gracias a los buenos resultados de sus divisiones de gestión ⁠patrimonial y ‌banca ​de inversión, y anunció planes para más recompras de acciones.

La ​mayor gestora de patrimonios del mundo tiene la intención de ‌recomprar al menos 3.000 millones ‌de dólares en acciones ​en 2026, la misma cantidad que recompró el año pasado, y aspira a "hacer más".

El importe de las recompras adicionales estaba sujeto a una mayor claridad sobre el futuro régimen regulatorio de la banca en Suiza, según indicó.

Las autoridades suizas han propuesto normas de capital ⁠más estrictas para el único gran banco que queda en el país desde que ​UBS compró el Credit Suisse, en crisis, en 2023, en una adquisición de emergencia orquestada por el Estado.

Aún no está claro cómo serán las regulaciones definitivas, pero las acciones de UBS han subido desde principios de diciembre, después de que ⁠los parlamentarios plantearan un acuerdo y Reuters informara de los preparativos del ​Gobierno para suavizar algunas de las normas.

El beneficio neto ascendió a millones de dólares en el cuarto trimestre, superando las previsiones del mercado, ‍que eran de 919 millones de dólares según una media elaborada por el propio grupo bancario.

UBS también reactivó su ambición de alcanzar una rentabilidad sobre el capital ordinario de nivel 1 (CET1) de alrededor del 18% para ​2028, un objetivo que había abandonado después de que el Gobierno suizo presentara nuevas normas de capital en junio.

(Reporte de Ariane Luthi; edición de Emelia Sithole-Matarise ‍y Edwina Gibbs; editado en español por Tomás Cobos)