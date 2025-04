Ubs venderá su negocio patrimonial en india a 360 one y comprará un 5% en su socio indio

22 abr (Reuters) - UBS venderá su negocio patrimonial indio a la gestora de activos 360 ONE WAM en una operación valorada en 3.070 millones de rupias (36 millones de dólares), según informó el martes la empresa con sede en Bombay.

360 ONE dijo que comprará el negocio local de intermediación y distribución de acciones de UBS, el negocio de servicios discrecionales y no discrecionales de gestión de carteras y la cartera residual de préstamos. Como parte de la operación, UBS adquirirá derivados por una participación del 4,95% en 360 ONE, según informó el gigante bancario en otro comunicado. (Reporte de Hritam Mukherjee y Kashish Tandon en Bengaluru y Selena Li en Hong Kong; edición de Himani Sarkar; editado en español por Tomás Cobos)