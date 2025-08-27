Ucrania: 100.000 sin electricidad por bombas rusas, Zelenski

“Casi un centenar de drones y ataques nocturnos selectivos han impactado nuestras regiones, específicamente contra infraestructuras civiles. Lamentablemente, las centrales eléctricas resultaron dañadas. El ataque causó cortes de electricidad en las regiones de Poltava, Sumy y Chernihiv, dejando a más de 100.000 familias sin electricidad”, detalló el presidente ucraniano.

“Los equipos están trabajando para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible”, agregó. Las labores de restablecimiento ya están en marcha en la región de Sumy, mientras que “en la región de Járkov, un dron impactó una escuela secundaria y, en Jersón, un edificio residencial. Hay heridos y se está prestando toda la asistencia necesaria. La región de Dnipro también fue atacada”.

Según el presidente ucraniano, “los rusos continúan su guerra e ignoran los llamados del mundo para detener la matanza y la destrucción. Se necesitan nuevas medidas para aumentar la presión sobre Rusia, detener los ataques y garantizar garantías reales de seguridad. Estamos trabajando con nuestros socios para aplicar esta presión”, enfatizó.

“Lamentablemente, los rusos están enviando señales negativas sobre las reuniones y los acontecimientos. Los ataques a nuestras ciudades y pueblos continúan. Cada día hay nuevas víctimas”, subrayó Zelensky.

Para el presidente ucraniano, “los rusos solo reaccionarán a la presión real. La presión es necesaria. Contamos con ella. Se necesitan medidas concretas de Rusia, pasos hacia una diplomacia real”.

Zelensky insistió en la necesidad de obtener garantías de seguridad para la posguerra.

“Nuestros equipos están preparando activamente la arquitectura de sólidas garantías multilaterales de seguridad para Ucrania, con todas las partes interesadas: europeos, estadounidenses y otros socios de la Coalición de la Voluntad”, afirmó el presidente ucraniano.

“Comandantes militares, ministros de defensa y asesores de seguridad, a diversos niveles, estamos preparando los componentes de la seguridad futura. Estamos acelerando el proceso de finalización de los detalles. Es hora de organizar el formato de las conversaciones entre líderes para determinar las prioridades clave y los plazos. Un área importante son las relaciones con Estados Unidos, garantizando la máxima concreción en estas relaciones”, concluyó. (ANSA).