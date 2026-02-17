Ucrania: a 4 años de inicio de la guerra más de un tercio de niños desplazados

"Millones de niños y familias huyeron de sus hogares en busca de seguridad, y 1 de cada 3 niños aún está desplazado cuatro años después del inicio de esta guerra implacable. Para los niños en Ucrania, la seguridad se vuelve cada vez más difícil de alcanzar, dado que los ataques a áreas civiles continúan en todo el país. De muchas maneras, la guerra sigue a estos niños", declaró Regina De Dominicis, directora regional de Unicef para Europa y Asia Central.

Muchos niños se vieron obligados a huir de sus hogares en múltiples ocasiones. Una reciente encuesta de Unicef reveló que entre los desplazados, 1 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 19 años cambió de lugar al menos dos veces, siendo la inseguridad la razón más común para huir.

Los bombardeos, incluidos los ataques a larga distancia, causaron la muerte o heridas a más de 3.200 niños desde el 24 de febrero de 2022.

El año pasado, se registró un aumento del 10% en las víctimas infantiles en comparación con 2024, marcando el tercer año consecutivo en que las víctimas infantiles verificadas por Naciones Unidas aumentaron.

Los servicios de los que dependen los niños fueron diezmados en los últimos cuatro años y están bajo creciente presión. Más de 1.700 escuelas y otras instalaciones educativas fueron dañadas o destruidas, lo que significa que 1 de cada 3 niños no puede asistir a la escuela de manera presencial a tiempo completo.

Los recientes ataques a la infraestructura energética han dejado a millones de niños y familias luchando por sobrevivir a temperaturas bajo cero, obligados a soportar días sin calefacción, electricidad y agua en sus hogares.

Los recién nacidos y los niños pequeños son los más vulnerables a enfermedades respiratorias y hipotermia en estas condiciones, mientras que las instalaciones médicas enfrentan dificultades para operar debido a los ataques y la falta de energía, con casi 200 estructuras médicas dañadas o destruidas solo en 2025.

"Las obligaciones bajo el derecho internacional humanitario deben ser respetadas y se deben tomar todas las medidas posibles para proteger a los niños y las infraestructuras civiles de las que dependen. Cada niño tiene derecho a crecer en seguridad, y este derecho debe ser respetado sin excepciones", declaró De Dominicis. (ANSA).