Ucrania: A como armas, O de OTAN, palabras de negociación

* A como las armas que Kiev pide desde hace años a viva voz para defenderse, pero también como el espectro del arsenal nuclear de Vladimir Putin.

* B como los países Bálticos, que temen ser los siguientes en la fila para las ambiciones expansionistas del líder del Kremlin.

* C como cese del fuego que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los europeos exigen de inmediato.

* D como el Donbass solicitado por el presidente ruso a cambio de la paz.

* E como la base militar de Elmendorf-Richardson en Alaska, donde se reunieron el presidente estadounidense y el líder ruso, y donde su "amistad" resurgió.

* F como el frente donde se han librado combates durante más de tres años y que Putin querría congelar.

* G como las garantías de seguridad consideradas esenciales por Kiev para prevenir nuevos ataques de Rusia.

* I como la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el 24 de febrero de 2022.

* L como las líneas rojas que el líder ucraniano y el presidente ruso quieren imponer en las tratativas.

* M como la movilización decidida en Ucrania para hacer frente a la guerra y como los MiG 29, los aviones de la era soviética que están jugando un papel esencial en la defensa de Kiev.

* N como la OTAN (por las siglas en inglés de la OTAN) a la que Ucrania debería renunciar para la paz, según la solicitud de Putin.

* O de Oblast, los territorios ucranianos en disputa donde la lucha continúa sin cesar.

* P de la paz a la cual se aspira y se espera sea duradera.

* R de la reconstrucción de Ucrania, un proyecto multimillonario que contará con la UE y las principales organizaciones internacionales al frente.

* S de las sanciones impuestas por la UE a Rusia y las propuestas, pero no adoptadas, por Trump contra Moscú.

* T de la reunión trilateral entre Zelensky, Vladímir Putin y Trump, que podría marcar el fin del conflicto.

* U de la URSS, la Unión Soviética cuya caída, según el líder del Kremlin, fue "la mayor catástrofe geopolítica" del siglo XX.

* V de la coalición de los Voluntariosos, liderada por Gran Bretaña y Francia, comprometida a garantizar la seguridad de Kiev tras una posible paz con Moscú.

* Z como la letra en los tanques rusos que se convirtió en uno de los símbolos de la invasión. La letra significa Za pobedu ("por la victoria"). (ANSA).