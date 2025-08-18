Ucrania: A como armas, O de OTAN, palabras de negociación
Es el vocabulario empleado en búsqueda de frenar la guerra
- 1 minuto de lectura'
* A como las armas que Kiev pide desde hace años a viva voz para defenderse, pero también como el espectro del arsenal nuclear de Vladimir Putin.
* B como los países Bálticos, que temen ser los siguientes en la fila para las ambiciones expansionistas del líder del Kremlin.
* C como cese del fuego que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los europeos exigen de inmediato.
* D como el Donbass solicitado por el presidente ruso a cambio de la paz.
* E como la base militar de Elmendorf-Richardson en Alaska, donde se reunieron el presidente estadounidense y el líder ruso, y donde su "amistad" resurgió.
* F como el frente donde se han librado combates durante más de tres años y que Putin querría congelar.
* G como las garantías de seguridad consideradas esenciales por Kiev para prevenir nuevos ataques de Rusia.
* I como la invasión de Ucrania por parte de Rusia iniciada el 24 de febrero de 2022.
* L como las líneas rojas que el líder ucraniano y el presidente ruso quieren imponer en las tratativas.
* M como la movilización decidida en Ucrania para hacer frente a la guerra y como los MiG 29, los aviones de la era soviética que están jugando un papel esencial en la defensa de Kiev.
* N como la OTAN (por las siglas en inglés de la OTAN) a la que Ucrania debería renunciar para la paz, según la solicitud de Putin.
* O de Oblast, los territorios ucranianos en disputa donde la lucha continúa sin cesar.
* P de la paz a la cual se aspira y se espera sea duradera.
* R de la reconstrucción de Ucrania, un proyecto multimillonario que contará con la UE y las principales organizaciones internacionales al frente.
* S de las sanciones impuestas por la UE a Rusia y las propuestas, pero no adoptadas, por Trump contra Moscú.
* T de la reunión trilateral entre Zelensky, Vladímir Putin y Trump, que podría marcar el fin del conflicto.
* U de la URSS, la Unión Soviética cuya caída, según el líder del Kremlin, fue "la mayor catástrofe geopolítica" del siglo XX.
* V de la coalición de los Voluntariosos, liderada por Gran Bretaña y Francia, comprometida a garantizar la seguridad de Kiev tras una posible paz con Moscú.
* Z como la letra en los tanques rusos que se convirtió en uno de los símbolos de la invasión. La letra significa Za pobedu ("por la victoria"). (ANSA).
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
Imputan por cuatro violaciones al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega: podría enfrentar hasta 10 años de prisión
- 2
El Gobierno cambió la estructura del Ministerio de Economía
- 3
Morena Rial, otra vez involucrada en un hecho policial en un boliche de San Telmo
- 4
Día del Pinot Noir: el vino más buscado que es, también, el más caro del momento y estrella de las subastas