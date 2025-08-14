Ucrania: ¿Acaso modelo Corea o Cisgiordania?

Son parte de la puesta en juego en la partida de ajedrez acerca del fin del conflicto entre Moscú y Kiev, destinada a desembarcar en la mesa de la cumbre ruso-estadounidense de mañana, en Alaska, entre Donald Trump y Vladimir Putin.

TIERRAS EN DISPUTA. En esencia, cinco regiones están en juego: Crimea, una península históricamente rusa transferida a Ucrania dentro de las fronteras de la URSS por Nikita Khrushchev en 1954 y efectivamente reanexionada por el Kremlin en 2014, así como los dos óblast ruso parlantes del llamado Donbáss, Lugansk y Donetsk, uno totalmente controlado y el otro casi en su totalidad por Moscú; y los de Jersón y Zaporiyia, ocupados en menor medida.

Estas son regiones para las cuales será necesario trazar fronteras, o al menos una línea de armisticio, bajo cualquier propuesta de acuerdo de paz o tregua duradera. Los dos modelos de referencia citados por muchos son Corea y Cisjordania, aunque estos son términos de comparación aproximados y remotos.

LA SOLUCIÓN COREANA: Sugerida inicialmente por el general Keith Kellogg, un negociador estadounidense relegado a un segundo plano por la administración Trump, ha sido repetida más recientemente como una especie de mal menor incluso por algunos aliados europeos de Kiev asociados con la llamada "Coalición de los dispuestos": bajo forma de una congelación de la línea de frente actual, como propugnaban el canciller alemán Merz o el propio presidente Zelenski.

La analogía se refiere a la frontera que dividió a Corea del Norte y Corea del Sur durante 72 años —en ausencia de un tratado de paz formal— a lo largo de uno de los confines más militarizadas del planeta, estable y sujeta a una tensión permanente.

Conforme las ideas atribuidas a Kellogg por la prensa británica, este modelo garantizaría el fin de las hostilidades mediante la creación de tres zonas distintas: con los territorios ya ocupados destinados a permanecer indefinidamente bajo control ruso; el oeste y el sur de Ucrania (con Leópolis, Kiev y Odesa) confiados a las "garantías de seguridad" de un contingente de "los dispuestos" junto a las fuerzas ucranianas; y el sector al este del río Dniéper, custodiado únicamente por el ejército de Kiev.

En el centro, una zona desmilitarizada actuaría como barrera entre los lados ucraniano y ruso, al igual que en Corea.

MODELO CISJORDANIA: En alternativa, The New York Times descubrió recientemente un mecanismo similar al que afecta a Cisjordania palestina, que lleva 58 años bajo ocupación israelí, desde la Guerra de los Seis Días de 1967, aunque sin reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Un ejemplo que, según una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nacional en Washington, los negociadores rusos y estadounidenses trataron específicamente durante la reunión plenipotenciaria de Steve Witkoff en Moscú.

El objetivo estadounidense sería eludir la prohibición impuesta por la Constitución ucraniana a Zelenski, o a quien lo suceda, de ceder de iure territorios sin el plácet de un referéndum celebrado por toda la población nacional.

Este sería "un escenario similar a aquel en el que Israel ocupa Cisjordania, con un gobernador y una situación económica destinada a estar bajo el control de Moscú", no de Kiev. Esto permitiría a Occidente afirmar que esos territorios siguen siendo Ucrania, ya que Ucrania "nunca ha declarado la renuncia a su soberanía".

FINLANDIZACION: En apoyo de los dos modelos mencionados, también se ha debatido en el pasado la posibilidad de "Finlandizar" a Ucrania, es decir, convertirla en una potencia neutral, como Finlandia después de la guerra.

Sin embargo, esta solución, sugerida en su momento por Henry Kissinger, fue descartada por Occidente tras la invasión de 2022, por considerarla una concesión demasiado explícita a Rusia, que defendió sistemáticamente la exclusión legal de Kiev de la OTAN como crucial. (ANSA).