Ucrania activa alerta por misiles rusos y reporta tres muertos y seis heridos en Kiev

Todo el territorio de Ucrania fue puesto en alerta durante la madrugada de este viernes (hora local) ante un ataque con misiles rusos, que deja al menos tres muertos y seis heridos en Kiev, informaron las autoridades.

Ucrania ha sido objeto cada noche durante los últimos meses de ataques rusos de diversa intensidad, especialmente a su infraestructura energética en pleno invierno.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido la víspera del riesgo de un inminente "ataque masivo ruso", después de que Moscú rechazara un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un posible fin de la guerra.

"Tres personas murieron en la capital. Seis personas resultaron heridas. Tres de ellas fueron hospitalizadas", publicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en la plataforma de mensajería Telegram.

El jefe de la administración militar regional, Mikola Kalachnik, había informado poco antes que "el enemigo está atacando masivamente Kiev con drones explosivos" y pidió a los habitantes buscar refugio.

A escala nacional, la Fuerza Aérea lanzó una "alerta de misiles en toda Ucrania", haciendo referencia a proyectiles balísticos procedentes de la base rusa de Kapustin Yar, unos 400 km al este de la frontera.

Esta fuente precisó que dichos misiles se dirigían, en particular, hacia la capital ucraniana.

Más al oeste, la ciudad de Leópolis ya fue objeto durante la noche de un "ataque con misiles", según el jefe de la administración, Maksim Kozitski, sin reportar víctimas.

Según el alcalde de la ciudad, Andrii Sadovii, se ha visto afectada una "infraestructura crítica" sin especificar.

El jueves, bombardeos rusos en el centro de Ucrania causaron la muerte de una mujer de 77 años y dejaron 24 heridos, entre ellos seis niños.