Ucrania acuerda con Occidente las medidas si Rusia violara un eventual alto el fuego, según el FT

3 feb (Reuters) -

Ucrania ha acordado con sus socios occidentales que cualquier violación persistente ⁠por parte de Rusia ⁠de un futuro acuerdo de alto el fuego provocaría una respuesta militar coordinada por parte de ⁠Europa y ‌Estados ​Unidos, según informó el martes el Financial Times, que citó ​a personas informadas sobre las conversaciones.

Reuters no pudo ‌verificar inmediatamente la información.

El plan se ‌debatió en varias ​ocasiones en diciembre y enero entre responsables ucranianos, europeos y estadounidenses, y supondría una respuesta en varios niveles a cualquier incumplimiento del armisticio acordado por parte de Rusia, según la información.

Enviados de Kiev, Moscú y Washington se reunirán en Abu Dabi el miércoles y el ⁠jueves para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra, según ​el FT.

Según la propuesta, cualquier incumplimiento ruso del alto el fuego provocaría una respuesta en un plazo de 24 horas, que comenzaría con una advertencia diplomática y, si fuera necesario, con la intervención del ejército ucraniano para detener la ⁠infracción, según el periódico.

Si las hostilidades continuaran más allá de ​eso, la propuesta pasaría a una segunda fase de intervención utilizando fuerzas de la llamada coalición de los dispuestos, que incluye a muchos ‍miembros de la UE y a Reino Unido, Noruega, Islandia y Turquía, según el artículo.

El artículo añade que, en caso de un ataque ampliado, se activaría una respuesta coordinada por parte de una ​fuerza respaldada por Occidente, que incluiría al ejército estadounidense, 72 horas después de la violación inicial.

(Información de Shivani Tanna en Bangalore; edición de Jacqueline Wong ‍y Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)