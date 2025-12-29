Ucrania: Acuerdo en 95%, pero el final aún está lejos

Aunque las "garantías de seguridad" han sido delineadas, su definición queda pendiente. En este espacio, aún falta mucho por avanzar para alcanzar un acuerdo. "Las próximas semanas", es el estribillo que resuena, dirán si el camino emprendido lleva realmente a un entendimiento definitivo.

Los puntos de la negociación: TERRITORIOS - La ambición de Vladimir Putin de apoderarse del Donbass sigue sin cumplirse. El presidente ruso exige el retiro total de Kiev de la región, que incluye las provincias de Donetsk y Lugansk, hoy bajo control de las fuerzas rusas en más del 80%.

Por su parte, Zelensky busca crear una zona desmilitarizada, con un retroceso mutuo de las líneas del frente y un alto el fuego, mientras Washington sugiere la creación de una zona económica especial. Moscú también reclama como propias las regiones de Zaporiyia y Kherson, aunque no las controla por completo, además de la península de Crimea, anexada en 2014.

ZAPORIYIA - Las iniciativas de paz podrían coincidir con la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre el control de armamentos nucleares. Un tema central sigue siendo el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ocupada por las tropas rusas.

Moscú evalúa posibles concesiones económicas, incluida una apertura a inversiones estadounidenses. Entre las opciones barajadas se encuentra la explotación conjunta de la energía por parte de Ucrania y Estados Unidos, con Washington gestionando su parte en virtud de un acuerdo separado con Moscú.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD - Según Kiev y Europa, estas deben ser "inquebrantables y sólidas" para evitar una nueva agresión rusa.

Las garantías propuestas por los Estados Unidos tendrían una duración de 15 años, renovables, explicó Zelensky, quien precisó haber solicitado a Trump un compromiso que vaya de los 30 a los 50 años.

El presidente estadounidense presiona por un rol protagónico de Europa en este proceso. Los europeos han abierto la puerta a la idea de una fuerza multinacional, aunque Moscú considera esta opción inaceptable y también exige recortes en el ejército ucraniano.

OTAN Y UE - Una condición central para Putin es un compromiso escrito del Occidente para detener la expansión de la OTAN hacia el este. En esa dirección se ha movido también la Casa Blanca, sugiriendo una posible renuncia constitucional de Ucrania a su adhesión.

Sin embargo, en la visión de Kiev, la seguridad debe garantizarse mediante mecanismos similares al artículo 5 de la Alianza. Aún queda pendiente el análisis del camino de Ucrania hacia la Unión Europea, con el objetivo de acceder al bloque en 2027.

ELECCIONES - Washington ha vuelto a poner sobre la mesa, apoyada por Moscú, la opción de convocar elecciones en Ucrania.

Zelensky se ha mostrado dispuesto, en caso de un acuerdo, a regresar a las urnas por primera vez desde 2019.

RECONSTRUCCIÓN - Trump aseguró que Rusia "ayudará" en la reconstrucción de Ucrania. El país europeo trabaja junto con Estados Unidos en una hoja de ruta hasta 2040, con objetivos relacionados con inversiones, crecimiento, empleo, seguridad y el regreso de los refugiados. Se estima que los costos de la reconstrucción ascenderán a entre US$700.000 millones y US$800.000 millones. (ANSA).