Ucrania acusa a Hungría de tomar como "rehenes" a 7 empleados de banco ucraniano en Budapest

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó este viernes a Hungría de haber tomado a siete empleados bancarios ucranianos como "rehenes".

Hungría es uno de los pocos países europeos que mantienen estrechos lazos con Rusia desde el inicio de su invasión de Ucrania.

"Hoy en Budapest las autoridades húngaras tomaron como rehenes a siete ciudadanos ucranianos", escribió el ministro en X, al pedir su "liberación inmediata".

"Estos siete ucranianos son empleados de la banca pública Oschadbank, que conducían dos vehículos de transporte de valores entre Austria y Ucrania y llevaban dinero en efectivo como parte de los servicios regulares entre bancos del Estado", detalló.

El Banco Estatal de Ahorros de Ucrania (Oschadbank) informó que el personal del banco estaba transportando 40 millones de dólares y nueve kilogramos de oro entre Raiffeisen Bank Austria y Oschadbank Ucrania en dos vehículos cuando fueron detenidos.

"Según los datos de la señal GPS, los vehículos de Oschadbank detenidos ilegalmente se encuentran actualmente en el centro de Budapest, cerca de una de las agencias de las fuerzas del orden de Hungría", indicó Oschadbank en un comunicado.

El gobierno húngaro no respondió de inmediato a las consultas de la AFP.