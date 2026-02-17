Ucrania acusa a Rusia de despreciar "los esfuerzos de paz" con sus ataques

Ucrania acusó este martes a Rusia de menospreciar los esfuerzos de paz con el lanzamiento de decenas de misiles y cientos de drones antes de unas nuevas negociaciones en Ginebra para intentar acabar con la guerra.

"El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, en las redes sociales.

La fuerza aérea ucraniana contabilizó 29 misiles y 396 drones lanzados por Rusia en ataques que, según funcionarios locales, apuntaron a infraestructura crítica.