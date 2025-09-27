Ucrania acusa a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica

Ucrania acusó este sábado a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana desde hace cuatro días y de intentar "robarla" enlazándola al sistema bajo control ruso, a pesar de los riesgos de seguridad.

"Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear a que dejen claro a Moscú que debe poner fin a su apuesta nuclear", declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022.

bur-rco/bfi/hgs/an