Ucrania afirma haber atacado un oleoducto clave cerca de Moscú que abastece a las fuerzas rusas

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas ucranianas atacaron un importante oleoducto de combustible en la región de Moscú que abastece al ejército ruso, informó el sábado la inteligencia militar de Ucrania, una afirmación que se produjo en medio de una campaña rusa continuada de ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética ucraniana.

La operación se llevó a cabo el viernes por la noche, según un comunicado en el canal de mensajería Telegram. La agencia, conocida por su acrónimo HUR, la describió como un "golpe serio" a la logística militar rusa.

HUR dijo que sus fuerzas atacaron el oleoducto Koltsevoy, que recorre 400 kilómetros (250 millas) y suministra gasolina, diésel y combustible para aviones al ejército ruso desde refinerías en Ryazan, Nizhny Novgorod y Moscú.

La operación, que tuvo como objetivo la infraestructura cerca del distrito de Ramensky, destruyó las tres líneas de combustible, según HUR.

El oleoducto tenía la capacidad de transportar hasta tres millones de toneladas de combustible para aviones, 2,8 millones de toneladas de diésel y 1,6 millones de toneladas de gasolina al año, dijo HUR.

“Nuestros ataques han tenido más impacto que las sanciones”, afirmó Kyrylo Budanov, jefe de HUR, refiriéndose a las sanciones internacionales impuestas a Rusia por su guerra total y la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En otro lugar, un civil murió y 15 más resultaron heridos después de que Rusia atacara el sur de Ucrania con un misil balístico el sábado por la mañana, dijo el funcionario local Vitaliy Kim. Había un niño entre los heridos en el ataque en la región de Mykolaiv, dijo, y agregó que Rusia utilizó un misil Iskander.

Otro ataque ruso la madrugada del sábado provocó un incendio en una planta de gas en la región central de Poltava, informó el servicio de emergencia de Ucrania.

Los últimos ataques se produjeron mientras Rusia continúa sus ataques masivos con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania, ataques que provocaron cortes de energía y restricciones en toda Ucrania a principios de esta semana, en lo que Kiev describió como un "terror energético sistemático".

Moscú lanzó 223 drones contra Ucrania durante la noche del sábado, de los cuales 206 fueron derribados, según la fuerza aérea ucraniana. Diecisiete alcanzaron objetivos en siete regiones ucranianas, dijo la fuerza aérea, sin proporcionar detalles.

Rusia también atacó una empresa agrícola en la región norteña de Chernígov en Ucrania, e hirió a una mujer de 66 años allí, según una actualización en Telegram del funcionario del gobierno regional Viacheslav Chaus.

