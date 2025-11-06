Ucrania afirma haber atacado una importante refinería rusa con drones de largo alcance

KIEV, Ucrania (AP) — Drones ucranianos atacaron una importante refinería de petróleo en la región de Volgogrado, Rusia, por segunda vez en casi tres meses, informó el Estado Mayor general de Ucrania el jueves. Las autoridades rusas no confirmaron el ataque, aunque el gobernador local dijo que los drones provocaron un incendio en una instalación industrial no especificada en la región.

El Estado Mayor general de Ucrania dijo en un comunicado que el ataque tuvo lugar el día anterior. La refinería es el mayor productor de combustible y lubricantes en el Distrito Federal del Sur de Rusia, procesando más de 15.000.000 de toneladas de crudo al año, aproximadamente el 5,6% de la capacidad total de refinado del país, según funcionarios ucranianos.

Rusia y Ucrania han intercambiado ataques casi diarios contra la infraestructura energética del otro, mientras los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para detener la guerra de casi cuatro años no tienen impacto en el campo de batalla.

Los ataques de drones de largo alcance de Ucrania a las refinerías rusas pretenden privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar su invasión a gran escala. Rusia quiere paralizar la red eléctrica ucraniana, lo que dejaría a los civiles sin calefacción, luz y agua corriente en lo que los funcionarios de Kiev describieron como un intento de "utilizar el invierno como arma".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que otros países están ayudando a Kiev en sus esfuerzos por mantener la red eléctrica operativa en medio del asalto de Rusia.

"Prácticamente todos los días, nuestros ingenieros eléctricos, brigadas de reparación y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania están llevando a cabo restauraciones en el lugar después de los ataques: los impactos siguen ocurriendo en varios puntos, especialmente en nuestras comunidades, y especialmente cerca de la frontera rusa y cerca del frente", dijo Zelenskyy el miércoles por la noche.

Mientras tanto, Ucrania ha intentado atacar objetivos en suelo ruso con drones de largo alcance desarrollados localmente.

Las fuerzas ucranianas también atacaron tres instalaciones de lubricantes de combustible en la península de Crimea ocupada por Rusia y una base de almacenamiento y ensamblaje para los drones Shahed de Rusia en un área ocupada de la región oriental de Donetsk en Ucrania, dijo el comunicado del estado mayor general.

En la región de Kostroma, al noreste de Moscú, un ataque aéreo ucraniano alcanzó "instalaciones de infraestructura energética" no identificadas, dijo el gobernador Sergei Sitnikov. No hubo víctimas y el suministro de energía no se vio interrumpido, afirmó.

Reportes en medios no confirmados dijeron que el ataque tuvo como objetivo una planta hidroeléctrica en la región de Kostroma, una de las más grandes de Rusia.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el jueves que sus defensas antiaéreas derribaron 75 drones durante la noche en varias regiones rusas y en la Crimea anexada.

Mientras tanto, Rusia atacó con drones la ciudad de Kamianske, en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk, durante la noche e hirió a ocho personas, dijo el jefe de la administración militar regional, Vladyslav Haivanenko, en su canal oficial de Telegram.

Se produjeron varios incendios y el tejado de un edificio de cuatro pisos quedó parcialmente destruido, afirmó.

El ejército ruso también continuó su asalto a la infraestructura ferroviaria de Ucrania, causando retrasos y cambios de ruta en las regiones orientales de Járkiv y Dnipropetrovsk y en la región sureña de Zaporiyia, dijo la empresa ferroviaria estatal de Ucrania, Ukrzaliznytsia.

Rusia atacó a Ucrania con 135 drones de varios tipos durante la noche del jueves, dijo la fuerza aérea de Ucrania.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.