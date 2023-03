Ucrania afirma haber derribado drones rusos sobre Kiev

La defensa antiaérea ucraniana derribó una docena de drones rusos en el cielo de Kiev, declaró el jefe de la administración militar de la capital, Sergi Popko.

"En total, 12 drones enemigos fueron detectados y destruidos por las fuerzas de defensa en el espacio aéreo de Kiev", declaró Sergi Popko.

"No hubo víctimas", añadió el responsable, que precisó que "un edificio no residencial se incendió debido a la caída de los restos de un avión no tripulado".

Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron que Rusia lanzó 15 drones de fabricación iraní contra el país el lunes por la noche, y que 14 de ellos fueron destruidos.

"La amenaza de nuevos ataques aéreos y con misiles sigue siendo alta en toda Ucrania", declaró el Estado Mayor.

Los drones fueron clave en una serie de ataques que Rusia lanzó contra las infraestructuras ucranianas durante los meses de invierno, interrumpiendo el suministro de calefacción, agua y electricidad a gran parte de la población.

bur-as/gil/mab/zm

AFP