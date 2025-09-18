Ucrania afirma haber recuperado otros 1000 cuerpos entregados por Rusia

Ucrania anunció este jueves que Rusia le entregó otros 1000 cuerpos que, según Moscú, pertenecerían a soldados ucranianos muertos en combate, en el marco de un intercambio similar a los de estos últimos meses.

"Un millar de cuerpos, que según la parte rusa pertenecen a militares ucranianos, han sido repatriados a Ucrania", indicó en Telegram el centro gubernamental ucraniano para prisioneros de guerra.

Antes de efectuar su identificación formal, las autoridades ucranianas suelen ser cautelosas sobre la identidad de los restos repatriados.

Rusia, por su parte, recuperó los cuerpos de 24 soldados caídos entregados por Ucrania, según indicó en Telegram el corresponsal de guerra ruso Alexander Kots.

Los intercambios de soldados muertos y de prisioneros de guerra son uno de los pocos ámbitos de cooperación abierta entre Kiev y Moscú desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Este nuevo canje eleva a más de 12.000 el número de cuerpos recuperados por Ucrania desde principios de año, mientras que Rusia recibió varios centenares en el mismo período.

En cambio, las conversaciones para un alto el fuego están nuevamente en punto muerto, ya que las posiciones de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.

