Ucrania afirma que destruyó aviones de combate rusos en uno de sus mayores ataques con drones

KIEV, Ucrania (AP) — Una ofensiva de Ucrania con drones destruyó al menos seis aeronaves militares y dañó seriamente otras ocho en un aeródromo en la región rusa de Rostov, indicaron funcionarios ucranianos el viernes. Sin embargo, autoridades de defensa rusas afirmaron que interceptaron 44 drones ucranianos y que sólo una subestación eléctrica resultó dañada en el ataque.

The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de ninguna de las partes.

El asalto pareció ser uno de los mayores ataques aéreos de Kiev en la guerra, y se registra en un momento en que sus fuerzas aumentan su ofensiva en suelo ruso. En semanas recientes, Rusia también ha intensificado los ataques contra la infraestructura civil ucraniana, incluyendo centrales eléctricas, señal de una fase nueva y potencialmente peligrosa en el conflicto cuando ambas partes batallan para lograr avances terrestres importantes.

El ataque nocturno tuvo como objetivo un aeródromo militar cerca de Morozovsk, en Rusia, y fue llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania en cooperación con el ejército, detallaron funcionarios de inteligencia ucranianos a la AP.

Dijeron que alrededor de 20 miembros del personal del aeródromo murieron o resultaron heridos. El aeródromo militar de Morozovsk es usado por bombarderos rusos que han estado lanzando bombas aéreas guiadas contra ciudades y posiciones del frente de batalla en Ucrania, de acuerdo con los funcionarios.

Hablaron bajo la condición de mantener el anonimato dado que no están autorizados para discutir públicamente la operación.

De ser cierto, el ataque es uno de los ataques transfronterizos más exitosos de Ucrania. En octubre pasado, Ucrania afirmó haber destruido nueve helicópteros rusos en dos aeródromos en regiones ocupadas por Rusia utilizando misiles balísticos de largo alcance donados por Estados Unidos.

En agosto del año pasado, medios ucranianos citaron fuentes de inteligencia no identificadas al reportar que ataques de Ucrania con drones impactaron bombarderos rusos estacionados en bases aéreas en Rusia.

En una versión contradictoria de los hechos, el Ministerio de Defensa del Kremlin indicó que se “interceptaron y destruyeron” 44 drones en el distrito de Morozovsky, a más de 100 kilómetros (60 millas) de la frontera. El ataque causó daños en una subestación eléctrica, dijo el gobernador de Rostov, Vasily Golubev, que agregó que ocho personas que se encontraban cerca del aeródromo resultaron heridas

Blogueros militares rusos, normalmente bien informados, confirmaron un intento de ataque con drones ucranianos contra una base aérea militar en Morozovsk, pero afirmaron que no hubo víctimas en la base ni daños a los aviones de combate.

Según el Ministerio de Defensa ruso, se interceptaron otros nueve drones sobre las regiones fronterizas de Kursk, Belgorod y Krasnodar, y en la cercana provincia de Saratov, lo que lleva el total de ataques con drones perpetrados por Ucrania durante la noche a 53.

La guerra con aviones no tripulados es un elemento clave en este conflicto, que se encuentra en su tercer año desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre su vecino en febrero de 2022. En el frente, que se extiende a lo largo de 1.000 kilómetros (600 millas) y donde los combates están prácticamente estancados, ambos bandos emplean drones de bajo costo para anular costosos recursos militares del rival.

Las fuerzas del Kremlin han empleado grandes cantidades de drones Shahed, de diseño iraní, para bombardear zonas urbanas de Ucrania. Kiev, por su parte, ha desarrollado una pequeña industria de defensa, que está en rápida expansión, en que los drones, incluyendo los letales barcos no tripulados, están demostrando su eficacia.

Las autoridades rusas llevan tiempo acusando a Ucrania de lanzar con regularidad ataques con drones contra centrales eléctricas, refinerías petroleras y otros objetivos en las regiones occidentales de Rusia próximas a la frontera con Ucrania. El mes pasado, Kiev llevó a cabo una ofensiva con 35 drones contra tales objetivos, según Moscú.

Algunos de los ataques han llegado más lejos en el territorio ruso, incluyendo Moscú, a hasta 1.200 kilómetros (745 millas) al este de Ucrania.

Sin embargo, Ucrania no puede igualar la escala del ejército ruso. La semana pasada, Rusia lanzó una operación masiva con 99 drones y misiles contra la infraestructura energética rival, impactando regiones en todo el país.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania indicó que interceptó 13 drones rusos lanzados durante la noche en las regiones sureñas de Odesa, Zaporiyia y Dnipropetrovsk, pero cinco misiles lograron burlar la defensa. Las autoridades no reportaron víctimas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reveló que sostuvo una reunión con sus altos mandos centrada en la producción de drones de ataque y la fabricación de equipo electrónico bélico para interceptar ataques con drones.

El jueves por la noche, Zelenskyy dijo que la reunión logró “acuerdos escritos claros con los fabricantes, financiación clara y plazos de entrega claros”.

Las autoridades harán ahora una transición hacia una producción de misiles “robusta y creciente”, añadió, dado que el apoyo militar de los socios occidentales no ha sido el que Kiev esperaba.

Zelenskyy dijo que una evaluación de las posiciones de primera línea concluyó que Ucrania ha “logrado estabilizar nuestras posiciones” a pesar de ser superada en armas y número por el ejército ruso.