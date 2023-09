El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksi Danilov, ha adelantado este viernes que Estados Unidos hará entrega de nuevos sistemas de defensa aérea, aunque serán insuficiente para cerrar el espacio aéreo ucraniano.

Danilov ha destacado que con motivo del viaje del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otras autoridades a Nueva York para asistir al debate de la Asamblea General de Naciones Unidas, han logrado cerrar varios acuerdos en materia de cooperación y ayuda militar, tanto con Estados Unidos, como con otros socios.

"Ucrania recibirá sistemas adicionales de defensa aérea. ¿Será suficiente para cerrar todo nuestro territorio? Desafortunadamente, tengo que decir que todavía no, y por eso nuestro presidente, nuestros embajadores (...) están trabajando las 24 horas del día para cerrar este asunto", ha contado Danilov en la radio ucraniana.

"Tenemos un territorio grande, unos 603.000 kilómetros cuadrados que necesitamos cerrar herméticamente (...) incluido Crimea, que seguro regresará a casa, así como aquellos territorios que actualmente están ocupados temporalmente", ha confiado.

No obstante, Danilov ha recalcado que los sistemas de defensa aérea son una parte de los paquetes de ayuda que recibe del Pentágono, en los que también se incluyen misiles. "Casi no teníamos si Estados Unidos no proporciona directamente este tipo de asistencia en sus paquetes de defensa aérea", ha reconocido.