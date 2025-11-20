Ucrania afirma que está lista para trabajar con EE. UU. sobre el plan para acabar la guerra

Ucrania indicó el jueves que recibió un "proyecto de plan" de Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia, y afirmó que está dispuesto a trabajar de manera "constructiva" con Washington sobre su contenido.

"El presidente ucraniano recibió oficialmente un proyecto de plan por parte de Estados Unidos que, según la evaluación estadounidense, podría reimpulsar la diplomacia", escribió la presidencia ucraniana en Telegram.

Kiev no reveló el contenido del plan, pero según compartió a AFP un alto cargo conocedor del asunto, parecen incluir demandas claves de Rusia que Ucrania había rechazado y equiparado a una capitulación.

Entre ellas la cesión de territorios ucranianos a Rusia y la reducción de su ejército.

Tras una reunión con oficiales del ejército estadounidense en Kiev, la presidencia ucraniana declaró que se acordó "trabajar en los puntos del plan para garantizar un final digno a la guerra".

"Estamos listos para trabajar de manera constructiva con la parte estadounidense y nuestros socios en Europa y en todo el mundo para lograr la paz", indicó la oficina del dirigente ucraniano Volodimir Zelenski.

Kiev también anunció una llamada entre Zelenski y su homólogo estadounidense Donald Trump en los próximos días.

