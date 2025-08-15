Ucrania afirma que recuperó pueblos del este donde las fuerzas rusas habían avanzado

Ucrania recuperó seis pueblos de una zona estratégica del este que las fuerzas rusas habían tomado en los últimos días, anunció el viernes un cuerpo del ejército ucraniano, antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska.

El primer cuerpo de la Guardia Nacional Azov declaró que las tropas ucranianas habían logrado "detener el avance del enemigo" en la zona de Pokrovsk, ciudad minera epicentro de los combates, y que habían recuperado seis pueblos.

Este anuncio se produce poco antes de la cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, a la que el dirigente ucraniano Volodimir Zelenski no fue invitado.

Será la primera vez que Putin pise suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno.

Actualmente controla aproximadamente una quinta parte del territorio.