Ucrania: Agenda del encuentro Trump-Putin

La cumbre de mediados de agosto se centra en Ucrania, pero el líder del Kremlin quiere aprovecharla para revitalizar las relaciones con Estados Unidos.

La agenda rusa, que incluye cooperación y armamento, es mucho más amplia que la estadounidense, que tiene un único punto en la agenda: el fin del conflicto en Ucrania.

HORA X: La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, en la base militar Elmendorf-Richardson, comenzará el viernes a las 23:30 GMT. Se estima, si todo sale bien, que la reunión completa podría durar al menos de tres a cuatro horas, cuando ya será de noche en Europa. Pero en las principales cancillerías del Viejo Continente, pocos dormirán. En Helsinki, en 2018, la reunión bilateral entre ambos líderes duró casi dos horas.

LAS DELEGACIONES: Putin estará acompañado por tres ministros y varios funcionarios de alta confianza: el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov; el asesor de Inversión Extranjera, Kirill Dmitriev; el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov; el ministro de Defensa, Andrei Belousov; y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov. La delegación de Trump también incluirá al secretario de Estado, Marco Rubio, y al enviado especial, Steve Witkoff.

EL PROGRAMA: La cumbre comenzará con una reunión presencial entre ambos líderes a puerta cerrada, a solas en una sala, salvo por los intérpretes, como ocurrió en Helsinki. Tras la reunión bilateral, habrá un almuerzo de trabajo y conversaciones entre ambas delegaciones. Concluirá con una rueda de prensa, que se espera sea conjunta, a menos que el diálogo se complique.

LA AGENDA: El objetivo de Trump es lograr la paz entre Rusia y Ucrania, acercándose así al Premio Nobel de la Paz al que aspira. La agenda estadounidense prioriza Kiev, mientras que la rusa es mucho más amplia.

El Kremlin aspira a iniciar un "reinicio" de las relaciones con Estados Unidos, incluyendo una posible cooperación comercial y económica bilateral. Putin espera que Rusia y Estados Unidos puedan comenzar a trabajar en un nuevo tratado de control de armas estratégicas tras la cumbre de Alaska. Actualmente, solo hay un acuerdo vigente entre ambos países, el Nuevo START, que expira en febrero. (ANSA).