Ucrania agradece a Musk sus medidas para impedir que los drones rusos utilicen Starlink

El ministro de Defensa de Ucrania agradeció el domingo a Elon Musk y a su empresa SpaceX por haber tomado medidas para impedir que Rusia use los sistemas de comunicación por satélite Starlink para hacer volar sus drones sobre Ucrania.

"Las primeras medidas ya están dando resultados (...) Gracias por estar con nosotros. Eres un verdadero campeón de la libertad y un verdadero amigo del pueblo ucraniano", indicó en X el ministro Mykhailo Fedorov, dirigiéndose a Elon Musk.

El ministro ucraniano respondió así a un mensaje publicado el domingo por el multimillonario estadounidense: "Parece que las medidas que hemos tomado para impedir el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si se necesitan otras medidas", escribió en X.