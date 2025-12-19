Ucrania agradece préstamo de 90.000 millones de euros de la UE, pese a falta de acuerdo por activos rusos

Por Andrew Gray y Max Hunder

BRUSELAS, 19 dic (Reuters) - Ucrania agradeció el viernes a la Unión Europea su decisión de proporcionarle 90.000 millones de euros (US$105.460 millones) de ayuda en los próximos dos años, aunque el bloque no logró ponerse de acuerdo sobre un ambicioso plan para utilizar activos rusos congelados para financiarlo.

Era mucho lo que estaba en juego para encontrar dinero para Kiev, porque sin la ayuda financiera de la UE, Ucrania se quedaría sin dinero en el segundo trimestre del año próximo y lo más probable es que perdería la guerra contra Rusia, lo que la UE teme que acerque la amenaza de una agresión rusa contra el bloque.

"Se trata de un apoyo significativo que realmente refuerza nuestra resistencia", escribió en la aplicación Telegram el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, después de que una cumbre de líderes de la UE celebrada en Bruselas acordó el préstamo de 90.000 millones de euros.

Los líderes de la UE decidieron en la madrugada del viernes pedir prestado dinero en efectivo para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia en lugar de utilizar los activos rusos congelados.

La decisión se tomó tras horas de discusiones entre los dirigentes sobre un préstamo sin precedentes basado en los activos rusos congelados, que resultó ser demasiado exigente desde el punto de vista político para resolverlo en esta fase.

LO PERFECTO ES ENEMIGO DE LO BUENO

La principal dificultad era ofrecer a Bélgica, donde se encuentran 185.000 millones de euros del total de activos rusos en Europa, garantías suficientes contra los riesgos financieros y legales de posibles represalias rusas por la entrega del dinero a Ucrania.

"De hecho, hay momentos en los que hay que tener en cuenta que 'lo perfecto es enemigo de lo bueno'. Ha sido una larga noche para los líderes europeos, pero han sido capaces de llegar a un resultado factible", dijo el viceministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Sergiy Kyslytsya.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se mostró "contenta de que haya prevalecido el sentido común, de que hayamos conseguido asegurar los recursos necesarios con una solución que tiene una sólida base jurídica y financiera".

RUSIA CELEBRA LA FALTA DE ACUERDO SOBRE ACTIVOS

En tanto, Rusia celebró que la UE no haya llegado a un acuerdo sobre el uso de su patrimonio soberano congelado.

Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin para la inversión y la cooperación económica, dijo que ganaron "la ley y la cordura".

"Importante GOLPE a los belicistas de la UE dirigidos por la fracasada Úrsula: las voces de la razón en la UE BLOQUEARON el uso ILEGAL de las reservas rusas para financiar a Ucrania", dijo Dmitriev en X, en referencia a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

ALEMANIA NO CONVENCIÓ

El canciller alemán, Friedrich Merz, que había presionado mucho a favor de un préstamo de reparaciones respaldado por los activos rusos congelados, pero no consiguió concretarlo, argumentó que éste seguía siendo un buen acuerdo.

"Es una buena noticia para Ucrania y una mala noticia para Rusia, y esa era nuestra intención", afirmó.

En cuanto al otro gran tema de la cumbre, Merz y von der Leyen expresaron su confianza en que la UE pueda firmar en enero un polémico acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur, a pesar del insuficiente respaldo recibido en la cumbre.

La rentabilidad de la deuda pública alemana a 10 años, que sirve de referencia para la zona euro, subía 1,5 puntos básicos en las primeras operaciones del viernes, al 2,864%.

"El gran riesgo de utilizar activos rusos para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania es que se abarate el papel de los gobiernos europeos y se produzca una subida de las tasas de los bonos soberanos. La otra cara de la moneda es que me imagino que esto aumentaría marginalmente la carga fiscal en Europa", dijo Kyle Rodda, analista de mercado de Capital.com.

"Pero creo que es un costo relativamente pequeño comparado con el que se produciría si los gobiernos de ciertos países de todo el mundo -China es el grande- decidieran que no merece la pena comprar deuda europea, porque podría exponerles a un riesgo similar", añadió. (Reporte de redacciones de Bruselas, Kiev y Roma; Escrito por Ingrid Melander; Editado en Español por Ricardo Figueroa)