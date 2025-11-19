Ucrania.- Al menos 46 heridos en un nuevo ataque de las fuerzas rusas sobre la provincia de Járkov

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos 46 personas han resultado heridas este miércoles como consecuencia de un nuevo ataque ruso durante la noche sobre los distritos de Osnovianski y Slobidski, en la ciudad ucraniana de Járkov, como parte de una ofensiva a gran escala que ha afectado a otras regiones como Leópolis, Ternópil o Dnipropetrovsk.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de que las tropas rusas han empleado alrededor de medio centenar de drones para este nuevo ataque, que ha dañado una quincena de edificios de apartamentos.

En Lozova, también en la provincia de Járkov, los ataques han afectado a su red ferroviaria, ha contado Sinegubov, quien ha precisado que entre los heridos hay al menos dos menores de edad.