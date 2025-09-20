Ucrania: Al menos cuatro muertos en un ataque con drones en territorio ruso

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro personas han muerto en un ataque con drones durante la pasada noche en la región de Samara, en el sur de la parte europea de Rusia, según ha informado este sábado el gobernador regional, Viacheslav Fedorishchev. Ucrania ha confirmado ataques con drones en la zona.

"Con profundo pesar informo de que cuatro personas han muerto como resultado de un ataque nocturno por parte de vehículos aéreos no tripulados enemigos. Esta es una pérdida irreparable para todos nosotros", ha indicado Fedorishchev en su cuenta en la red social VKontakte.

El responsable político ruso ha trasladado sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas y ha destacado que el gobierno regional está en contacto con ellos para que reciban toda la asistencia necesaria, incluyendo apoyo económico.

Fedorishchev ha apuntado además que una persona ha resultado herida en el ataque con drones y que "los mejores profesionales médicos están haciendo todo lo posible para restablecer su salud", informa la agencia de noticias rusa TASS.

FUERZAS ARMADAS UCRANIANAS

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este sábado de sendos ataques con drones contra las refinerías de Saratov y de Novokuibishev, en la zona del río Volga, así como de un sabotaje en una estación de mezcla de crudo.

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas rusas han confirmado un ataque contra la refinería Saratov, en la región de Saratov, unas instalaciones que, destacan, aportan unos 7 millones de toneladas anuales de crudo refinado, un 2,54% del volumen total de Rusia.

Kiev asegura que ha podido confirmar explosiones y un incendio de grandes dimensiones en la zona, aunque no ha podido concretar los daños causados.

Por otra parte, Ucrania ha confirmado un ataque con drones sobre la refinería de Novokuibishev, en la región de Samara, con capacidad de procesamiento de más de 8,8 millones de toneladas. El ataque también ha provocado explosiones e incendios y daños por determinar en las instalaciones.

Asimismo Ucrania ha atacado en una operación de las fuerzas especiales la Estación de Producción y Envío Lineal de Samara, en Prosvet, en la región de Samara, causando también un incendio. En esta estación se mezcla petróleo dulce y agrio --en función de su nivel de sulfuro de hidrógeno-- para su exportación a través de los Urales, vía por la cual Rusia transporta la mitad de su producción para el exterior, siempre según Kiev, que destaca que estas instalaciones son claves para el esfuerzo bélico de Moscú.

El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado el "éxito" de estos recientes ataques contra instalaciones petroleras.

"Es evidente que hemos empezado a utilizar más drones en vista de los resultados de las últimas operaciones", ha declarado a la prensa, según recoge la agencia de noticias rusa Ukrinform.

En cuanto la cifra de drones (ucranianos) sea comparable a la de los rusos comenzarán a sentir escasez de combustible y habrá más colas en las gasolineras. Cada vez lo vemos más y más", ha argumentado. Ucrania lanzó hace dos semanas una campaña contra la industria petrolera rusa para intentar afectar a su capacidad militar y asegura que ya ha logrado provocar escasez y que aumente el precio de los combustibles para Rusia. Hasta ahora Kiev habría logrado paralizar la producción de tres grandes refinerías rusas por los ataques con drones.