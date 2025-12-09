Ucrania.- Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques de Rusia contra Jersón, en el sur de Ucrania

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto y otras cinco han resultado heridas a causa de los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia durante el último día contra zonas de la provincia ucraniana de Jersón, en el sur del país, a medida que avanza la invasión del territorio. El gobernador de la provincia, Prokudin Alexander, ha indicado en un mensaje difundido a través de Telegram que la zona se ha visto afectada por el "terror de los drones enemigos, los ataques aéreos y el fuego de artillería" desde el lunes. "Las fuerzas rusas han atacado infraestructura de vital importancia y áreas residenciales, como varios edificios y casas terreras. También han dañado una granja, vehículos y un gasoducto", ha afirmado. El lunes, las fuerzas rusas atacaron también Donetsk, donde dejaron tres muertos y 16 heridos, tal y como ha explicado el gobernador de la provincia, Vadim Filashkin, en un comunicado. Las provincias de Jersón y Donetsk se encuentran parcialmente ocupada en el marco de la invasión, al igual que las de Lugansk y Zaporiyia. Todas ellas fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú. ATAQUES UCRANIANOS Asimismo, al menos nueve personas, entre ellas un niño, han resultado heridas en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Cheboksari, capital de la república de Chuvasia, según han informado este martes las autoridades rusas. El gobernador de la zona, Oleg Nikolaev, ha informado de que varios edificios residenciales han resultado dañados en el ataque y ha apuntado a que todos los heridos han sido trasladados a un centro médico, donde "reciben toda la atención médica necesaria". Los servicios de emergencias se encuentran en el lugar de los hechos evaluando los daños y ofreciendo ayuda a los residentes, muchos de los cuales han tenido que ser trasladados a colegios para recibir refugio de forma temporal, según informaciones de la agencia rusa de noticias Interfax. Previamente, el Ministerio de Defensa ruso indicó que más de un centenar de drones de combate ucranianos han sido abatidos por los sistemas de seguridad rusos.