Ucrania.- Al menos dos muertos y más de una decena de heridos en ataques rusos contra zonas del norte de Ucrania

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto y otras doce han resultado heridas este martes en varios ataques perpetrados en las provincias de Kiev y Yitomir, en el norte de Ucrania, en el marco de la invasión rusa, que comenzó hace casi cuatro años. En el distrito de Vishorod, en la provincia de Kiev, una mujer ha muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un ataque de las fuerzas rusas, mientras que otras tres personas han resultado heridas, tal y como ha indicado el gobernador de la región, Mikola Kalashnik, en un comunicado. "Se ha registrado un incendio en un edificio de dos plantas como resultado del ataque del enemigo. Quiero trasladar mis más sinceras condolencias a la familia de la víctima y a sus seres queridos", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que varias personas han tenido que ser hospitalizadas con heridas de metralla. Asimismo, cuatro personas han resultado heridas en el distrito de Sviatoshinski, entre ellas un menor de 16 años. Por otra parte, las autoridades ucranianas han informado de que un niño de cuatro años ha muerto y cinco personas han resultado heridas en un nuevo ataque contra la provincia de Yitomir, donde varias viviendas han resultado dañadas tras una noche de ataques masivos contra diferentes zonas del país. El gobernador de la región, Vitali Bunechko, ha apuntado a través de Telegram que la zona se encuentra "bajo fuego enemigo por segundo día consecutivo". "Siguen cayendo fragmentos de proyectiles y de drones kamikaze", ha aclarado.