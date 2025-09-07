Ucrania: Al menos dos muertos y once heridos en un ataque ruso contra edificios residenciales en Kiev

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) - Al menos dos ucranianos han perdido la vida y otros once han resultado heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeara zonas residenciales de la capital ucraniana, Kiev. "En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año", ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Varios bloques de pisos han sido bombardeados a lo largo de la noche por vehículos rusos no tripulados provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y once heridos --entre los que figura una mujer embarazada-- de los que cinco han tenido que ser hospitalizados. A últimas horas del sábado, Klitschko advirtió a la población que se mantuviera a salvo ante la amenaza de bombardeos. "Activada otra vez la defensa antiaérea de la capital. ¡Permanezcan en los refugios!", sostuvo. Los servicios de bomberos y rescatistas trabajan en la zona para atender a los afectados y acabar con los focos de fuego que también se han desatado en varios vehículos. Asimismo, el jefe de la región rusa de Voronezh, Alexander Gusev, ha confirmado ataques de las fuerzas ucranianas en la zona que han resultado en un hombre herido por el desprendimiento de restos de un dron. En total, ha cifrado en seis los drones interceptados por las autoridades rusas en la región. Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.