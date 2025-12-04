Ucrania.- Al menos dos muertos y varios heridos por un ataque de Ucrania contra zonas de Jersón bajo control ruso

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas en un ataque perpetrado por las fuerzas ucranianas contra zonas de la provincia de Jersón, en el este de Ucrania, que se encuentran bajo control del Ejército ruso en el marco de la invasión puesta en marcha hace ya casi cuatro años.

"Como resultado de la agresión rusa, dos residentes de Jersón han muerto", ha indicado el gobernador prorruso de la provincia, Volodimir Saldo, en un mensaje difundido a través de su cuenta en Telegram.

En este sentido, ha indicado que ambos han fallecido a causa de un ataque con dron contra un vehículo situado en la localidad de Novaya Mayachka, en el distrito de Aleshkinski. Las víctimas mortales son dos hombres.

Jersón, junto a Donetsk, Lugansk y Zaporiyia —todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión—, fueron anexionadas en octubre de 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.