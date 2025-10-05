Ucrania.- Al menos un muerto y 10 heridos tras una noche de bombardeos masivos de Rusia en la región de Zaporiyia

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha perdido la vida y otras nueve han resultado heridas tras un ataque masivo del Ejército de Rusia a la región de Zaporiyia con hasta 702 bombardeos sobre 18 localidades de la región ucraniana. En concreto, las fuerzas rusas han perpetrado 13 ataques aéreos, 254 ataques de artillería y otros cuatro bombardeos con lanzacohetes MLRS y han desplegado 430 vehículos aéreos no tripulados, según ha declarado el gobernador de la región de Zaporiyia, Iván Fedorov, en varios mensajes en su cuenta de Telegram, donde ha ido informando a lo largo de la noche de la situación en la zona.

Tras esta nueva agresión rusa, hasta 73.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico, una incidencia en la que los técnicos se encuentran trabajando para retomar la normalidad, pero que no se espera hasta el final del día. Las autoridades ucranianas han asegurado que casi 90 viviendas han sufrido daños en este ataque; entre los más afectados hay ocho edificios de apartamentos --uno de ellos con graves daños-- y ocho casas particulares.

"Trabajadores municipales están eliminando las consecuencias de un ataque masivo en la ciudad. Tres distritos de la ciudad fueron afectados por ataques enemigos. Gracias a todos los que hoy están defendiendo Zaporiyia con sus propias manos, trabajo y valentía", ha afirmado Fedorov.

El ataque llega después de que este sábado un avión no tripulado de Rusia haya bombardeado una estación de tren en la región de Sumi, en el este del país, dejando un muerto y 30 heridos. "Un salvaje ataque ruso", lo ha calificado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

DESPLIEGUE MILITAR EN POLONIA

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha informado durante las primeras horas de este domingo de un despliegue mayor de aviones polacos y de la OTAN como medida preventiva ante la posibilidad de que ataques rusos contra Ucrania pudieran violar su espacio aéreo.

"Para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas ha puesto en marcha todos los procedimientos necesarios. Aviones polacos y aliados operan intensivamente en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar han alcanzado el máximo nivel de preparación", han indicado las fuerzas militares polacas.

Han recalcado el "carácter preventivo" de esta protección militar, pero ha sostenido que se mantienen "totalmente preparados para una respuesta inmediata". Ya el pasado domingo, el Gobierno polaco inició un aumento de sus capacidades militares para proteger su espacio aéreo por amenaza rusa.

Por su parte, Rusia ha confirmado el derribo de 32 drones ucranianos detectados por sus sistemas de alerta durante la noche.