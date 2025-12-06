Ucrania.- Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las fuerzas ucranianas sobre Donetsk

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos un civil ha fallecido y otros dos han resultado heridos como consecuencia de un ataque con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre la ciudad de Gorlovka, en la República Popular de Donetsk, según han informado las autoridades locales a primera hora de este sábado. "Como resultado de la agresión armada ucraniana en el distrito central de Gorlovka, un civil murió", ha notificado el alcalde de Gorlovka, Ivan Prijodko, en un escueto mensaje compartido en su canal de Telegram en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. Prijodko ha comunicado además que otras dos personas han resultado heridas en un ataque de artillería del Ejército ucraniano en la aldea de Korolenko. En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado la interceptación de hasta 116 vehículos aéreos no tripulados procedentes de Ucrania a lo largo de la noche. El grueso de estos dispositivos (29) ha sido neutralizado en territorio de Riazán, a 196 kilómetros al sureste de Moscú. Asimismo, 27 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos en la región de Voronezh, otros 23 en terreno de Briansk y 21 en Bélgorod. Además, se han interceptado seis objetivos en la región de Tver, tres más en cada una de las localidades de Kursk y Lipetsk, otros dos en Tambov y uno en las regiones de Tula y Oriol. Estos ataques tienen lugar después de que las autoridades rusas hayan anunciado este viernes nuevos avances de sus tropas en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en Donetsk, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.