Ucrania.- Al menos un muerto y más de una decena de heridos en nuevos ataques con drones y misiles rusos a Ucrania

MADRID, 8 Nov. 2025 (Europa Press)

Al menos una persona ha fallecido y más de una decena, incluidos varios menores de edad, han resultado heridos de diversa consideración en una nueva ola de ataques rusos con drones y misiles sobre distintas regiones de Ucrania, entre ellas Zaporiyia o Dnipropetrovsk, han informado las autoridades regionales ucranianas.

A última hora de la tarde de este viernes, un avión no tripulado impactó contra un coche en la vía que conecta las localidades ucranianas de Zelenyi Hai, en la región de Odesa, y Guliaipolé, en Zaporiyia. Este ataque se ha cobrado la vida de un hombre de 69 años y ha dejado herida a su esposa, una mujer de 67 años, según un comunicado compartido en Telegram por el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov.

Fedorov, que ha tildado este episodio de "acto de terror cínico contra la población civil", ha alertado momentos más tarde de nuevas amenazas aéreas por la presencia de drones y misiles de crucero en la región de Zaporiyia y otras regiones aledañas en las que se ha declarado la alerta aérea.

En la región de Dnipropetrovsk, las autoridades locales han comunicado que al menos una decena de personas han resultado heridas desde la tarde de este viernes, tras una serie de "ataques enemigos con lanzacohetes múltiples Grad, artillería y drones FPV".

En la localidad de Nikopol, a una mujer de 43 años y dos varones de 47 y 57 años han recibido asistencia ambulatoria tras los primeros ataques registrados, según el representante de la Administración Estatal Regional de Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko.

El mismo Haivanenko ha reportado más tarde otros siete heridos, incluidos dos niños de dos y trece años, en la misma región, donde un dron ha impactado contra un edificio de gran altura ocasionando un incendio y destruyendo varios apartamentos.

En Odesa, varias instalaciones de abastecimiento ucranianas han resultado dañadas como consecuencia de los ataques perpetrados por Moscú en las últimas horas, entre ellas una instalación de infraestructura energética situada en el sur de la región.

"Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos", ha agregado el gobernador regional, Oleh Kiper, vía Telegram.

Además, varias regiones han sufrido cortes de energía a lo largo y ancho de Ucrania por estos nuevos "ataques masivos a la infraestructura energética" del país. "Los cortes de emergencia se cancelarán después de que la situación en el sistema energético se estabilice", ha aseverado la ministra de Energía del país, Svitlana Hrinchuk. "A pesar de los planes del enemigo, Ucrania tendrá luz y calor este invierno", ha sentenciado.

Así las cosas, si bien Kiev lleva más de tres años y medio defendiéndose de la invasión rusa con apoyo occidental, el presidente del país, Volodimir Zelenski, ha lamentado este mismo viernes que desconoce de qué está hablando su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando habla de "avances significativos" en lo que al fin del conflicto respecta y ha acusado a la parte rusa de enviarle falsas "señales" para posponer que se le apliquen otras formas de presión.