Ucrania: Al menos un muerto y varios heridos por un incendio provocado tras un ataque ruso al sur de Kiev
Ucrania: al menos un muerto y varios heridos por un incendio provocado tras un ataque ruso al sur de
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un incendio desatado por un ataque con dron ejecutado en la madrugada de este martes por el Ejército ruso contra Bila Tserkva, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al sur de la capital ucraniana, Kiev.
"Lamentablemente, una persona falleció como consecuencia de un ataque hostil en Bila Tserkva. El cuerpo del hombre fue descubierto durante la extinción del incendio en un garaje", ha anunciado el gobernador regional, Mikola Kalashnik, en una publicación en su canal oficial de Telegram.
Kalashnik ha señalado además que se han registrado "daños" en edificios de varias plantas, incendios en una zona de garajes y en locales comerciales e industriales en la localidad, si bien no ha aportado más detalles.
Por su parte, el alcalde de Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, ha denunciado en su cuenta de la red social Facebook que se trata de la "segunda noche consecutiva" que el municipio "sufre ataques de drones enemigos" dejando varios "heridos".
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
- 2
Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
- 3
Encuestas de la elección en la provincia de Buenos Aires 2025: quién gana en la Tercera Sección, según los sondeos
- 4
Cerró el mercado europeo: los últimos movimientos de los futbolistas argentinos y las sorpresas