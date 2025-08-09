Ucrania: Alaska, una tierra que EEUU compró a Rusia

En la reunión, Putin intentará convencer a Trump de su plan de paz en Ucrania, que incluye, entre otras cosas, la cesión de territorio por parte de Kiev.

Alaska, el estado más grande y menos poblado de Estados Unidos, conocido como la "última frontera", se encuentra en el Ártico, territorio disputado entre Moscú y Washington.

El lema del estado es "Del Norte al Futuro" y su objetivo es representar la tierra prometida.

Cuando Estados Unidos compró Alaska, muchos estadounidenses criticaron inicialmente la decisión, incapaces de comprender el interés por un territorio remoto y gélido.

La operación se denominó "La Locura de Seward", en referencia al entonces secretario de Estado William Seward, quien convenció al presidente Andrew Jackson de comprarla. Sin embargo, unos años después, la percepción pública cambió radicalmente gracias al descubrimiento de oro y la posterior fiebre del oro.

La transacción tampoco fue bien recibida por los nacionalistas rusos, que durante años habían querido recuperar el territorio.

En otra ocasión, Alaska albergó una cumbre internacional: la primera entre Estados Unidos y China de la era Biden, en marzo de 2021. Tuvo lugar en la capital, Anchorage, y —esperemos que no sea un buen augurio— se convirtió en una trifulca diplomática, con intercambio de acusaciones y ataques, cuyos ecos aún resuenan en los pasillos del Hotel Captain Cook.

Quién sabe si se elegirá el mismo lugar para el encuentro presencial entre Trump y Putin. Lo más probable es que la cumbre tenga lugar en una de las muchas islas del estado, lejos de miradas indiscretas. (ANSA).