Ucrania.- Albares trata con su homólogo ucraniano los resultados de la visita de Zelenski a España

MADRID, 22 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este sábado una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Andri Sibiha, para tratar los "importantes resultados", en palabras de este último, del encuentro mantenido esta semana en Madrid entre los presidentes de España y Ucrania, Pedro Sánchez y Volodimir Zelenski.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Sibiha ha confirmado que su conversación con Albares también ha tratado el plan presentado esta semana por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Ucrania, uno que ha sido recibido con cierto escepticismo por los aliados internacionales de Kiev.

El plan, cabe recordar, contempla que Ucrania acepte el dominio de Rusia en el este del país a cambio de recibir garantías de seguridad parecidas a las de un Estado miembro de la OTAN en caso de un nuevo ataque ruso.

"Hemos discutido", ha explicado Sibiha en este aspecto, "los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la guerra, el papel de Europa y la constante presión de las sanciones sobre el agresor", en referencia a Rusia. "Quiero agradecer el firme respaldo de España", ha remachado.

Un apoyo que ha confirmado Albares en su recuento de la conversación "para alcanzar una paz justa y duradera". El ministro ha querido recordar, también a través de su cuenta de X, que "España está comprometida con la seguridad de Europa, que es la de nuestros ciudadanos".