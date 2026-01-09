Ucrania: alcalde de Kiev, "en la ciudad, situación difícil pero bajo control"

Lo aseguró el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reportó Ukrainska Pravda.

Las empresas de servicios públicos, junto con los operadores del sector energético, trabajan para restablecer el suministro de electricidad, calefacción y agua a los residentes de Kiev tras una agresión enemiga masiva contra la infraestructura crítica de la capital.

Señaló que la mitad de los edificios de apartamentos de Kiev (casi 6.000) se encuentran actualmente sin calefacción debido a daños en la infraestructura crítica. "Esperamos poder calentar algunos edificios esta noche", señaló Klitschko.

También informó que hay interrupciones en el suministro de agua en la ciudad.

Actualmente, la provisión se ha restablecido en el distrito de Pechersk y se está restableciendo gradualmente en las zonas de la margen izquierda de la ciudad.

"El sistema de suministro de agua tardará un tiempo en volver a funcionar con normalidad. Y me gustaría recordarles que el agua se suministra a las plantas superiores de los edificios mediante bombas de refuerzo independientes, que no funcionan sin electricidad. Por lo tanto, es posible que aún no haya agua en las plantas superiores, incluso si el servicio ya restableció en la zona", especificó Klitschko.

"Hago un llamado a los ciudadanos de Kiev que tienen calefacción y agua en sus hogares: ayuden a sus conciudadanos, invítenlos a mantenerse calefaccionados, a preparar comida o papillas para los niños", enfatizó Klitschko. (ANSA).