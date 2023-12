Las Fuerzas Armadas de Ucrania han alertado de que Rusia dispone de drones suficientes para seguir atacando mediante ellos todos los días a través de varias direcciones, a pesar de la imposición de sanciones por parte de los socios de Kiev.

Así lo ha contado el portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas, Yuri Ignat, quien ha explicado la importancia de contragolpear a través de armamento occidental, mucho más moderno que el heredado de la época soviética.

"No es tan fácil descubrir cuáles son sus planes, pero entendemos que el enemigo está acumulando ciertos medios. Estamos hablando de misiles de crucero, en particular de misiles balísticos, me refiero al Iskander M", ha explicado Ignat.

"Estas cosas que han sucedido recientemente no son la primera vez que las experimentamos. Ahora, más cerca de la estación fría, el enemigo comenzó a utilizar misiles aéreos, en particular Kh-101, Kh-555, (...) pero todavía hay drones, ahora tienen suficientes drones para atacar a Ucrania todos los días desde diferentes direcciones", ha contado Ignat en la televisión ucraniana.

Ignat ha considerado que la llegada de los aviones de combate F-16 pueden marcar un antes y un después en el transcurso de esta guerra, pues a pesar de que la aviación ucraniana repele regularmente los ataques rusos estos cazas estadounidenses tiene mayor precisión y efectividad.

"Nos gustaría utilizar armas occidentales adaptadas al equipamiento soviético en los aviones estadounidenses. La efectividad aumentará muchas veces con su uso desde aviones F-16", ha dicho el portavoz.