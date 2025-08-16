Ucrania: Alfombra roja para Putin, Trump rescata al zar

En los medios occidentales, diversos críticos expresaron su preocupación por la posibilidad de que el exoficial de la KGB, experto en el arte de la persuasión, estuviera manipulando el conflicto en curso. Pero Trump fue claro al afirmar que esta primera reunión entre presidentes en más de cuatro años no solo buscaba poner fin a las hostilidades, sino también reavivar las relaciones y garantizar la seguridad entre las dos principales potencias nucleares del mundo.

"Es positivo que dos grandes potencias se lleven bien, especialmente cuando son potencias nucleares", enfatizó el presidente estadounidense en una entrevista con Fox News tras las negociaciones. Y es bien sabido que el objetivo estratégico de su administración es terminar, o al menos suavizar, los lazos entre Rusia y China, el verdadero rival estratégico de Estados Unidos durante las próximas décadas.

La excitación en Moscú es palpable. Los medios occidentales, comentó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, "llevan tres años hablando del aislamiento de Rusia, y ahora han visto la alfombra roja con la que recibieron al presidente ruso en Estados Unidos".

Pero Trump fue mucho más allá de la alfombra roja, rompiendo varias veces el protocolo habitual. Quizás lo más sorprendente fue que lo acompañara en el coche nada más desembarcar del avión, para una reunión cara a cara sin intérpretes, lo que no debió ser fácil para Putin, dada su falta de fluidez en inglés.

Luego vino la reunión con periodistas, en la que el magnate dejó que su invitado dirigiera la conversación, y durante la cual el líder del Kremlin habló ocho minutos, frente a los cuatro de Trump. Y finalmente, las palabras de cierre, con Putin dirigiéndose al presidente estadounidense en inglés, diciendo: "La próxima vez en Moscú". "Muchas gracias, Vladimir", respondió Trump, considerando que "quizás" esto podría suceder.

"Es muy importante que nuestros países pasen página", después de que las relaciones ruso-estadounidenses "llegaran a su punto más bajo desde la Guerra Fría", declaró Putin tras casi tres horas de conversaciones.

Y, al normalizar las relaciones, dijo, podrá ser útil recordar la alianza en la guerra contra el nazismo, cuando Estados Unidos y la URSS "aplastaron a sus enemigos comunes con un espíritu de hermandad combativa". Y, como para sellar esta promesa, depositó ramos de flores en las tumbas de 14 militares y civiles soviéticos enterrados cerca de la base donde se celebró la cumbre, tras fallecer durante operaciones en Alaska para transportar aviones suministrados por Washington a la Unión Soviética. (ANSA).