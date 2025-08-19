Sus palabras resumen las reacciones de los seguidores del Kremlin a las conversaciones en Washington para lograr la paz entre Rusia y Ucrania.

Más allá de las declaraciones oficiales, los comentarios de políticos rusos y canales militares en Telegram son casi unánimes: Europa ha intentado frustrar los esfuerzos de paz del presidente estadounidense, pero no parece probable que lo logre.

Aun así, insiste el exjefe de Estado ruso, le ha "agradecido y halagado".

"Los tiempos han cambiado, declaró, por su parte, el vicepresidente del Senado, Konstantin Kosachyov. Y ahora ni Kiev ni Bruselas pueden "ladrarle a Rusia a espaldas de Estados Unidos".

En resumen, "los actuales líderes de la Unión Europea y la OTAN se han quedado al margen".

El optimismo de quienes esperan un resultado positivo para Rusia de las conversaciones celebradas en Estados Unidos se basa, en particular, en la observación de que Trump no ha cambiado de opinión respecto a las convicciones con las que abandonó la cumbre con Vladimir Putin en Alaska el 15 de agosto, que coinciden con las que mantiene desde hace tiempo en Moscú.

Una se refiere al método: no es necesario un alto el fuego, pero debemos avanzar directamente hacia un tratado de paz. La otra se refiere al fondo: Kiev debe renunciar a su intención de ingresar a la OTAN.

Leonid Slutsky, presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, escribió en su canal de Telegram que las conversaciones del presidente estadounidense con Zelenski y su grupo de apoyo eran un avance de la línea establecida en Anchorage para lograr una paz sostenible.

Y ahora los países europeos deberían adherirse al principio de "no hacer daño".

En particular, según el profesor Ivan Loshkarev de la Universidad MGIMO, patrocinado por el Ministerio del Exterior, la cumbre de Alaska fue testigo de un intercambio crucial entre los presidentes estadounidense y ruso: Trump renunció a su solicitud de un alto el fuego inmediato a cambio de la apertura de Putin respecto a las garantías de seguridad occidentales a Kiev, dijo el profesor en una entrevista con el periódico pro gubernamental Izvestia.

"Los próximos días revelarán si la reunión en la Casa Blanca fue un paso hacia la solución del conflicto", escribió Slutsky.

Sin embargo, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales expresó cierta preocupación por los intentos rusófobos del presidente francés, Emmanuel Macron, de imponer el despliegue de un contingente militar de la OTAN en Ucrania.

No obstante, en este sentido, Izvestia destacó la "gran brecha entre los aliados", a la que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se opone "firmemente".

Dva Mayora, uno de los canales militares de Telegram más seguidos, con casi 1,3 millones de suscriptores, también expresa preocupación.

La UE, enfatiza el canal, también está incrementando la producción militar y sus compras de armas a Estados Unidos.

"En principio -afirma Dva Mayora-, está claro hacia dónde se dirige todo esto. Ciertamente no hacia una paz duradera, sino quizás hacia un período de entreguerras", como el período entre las dos guerras mundiales. (ANSA).